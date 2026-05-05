Katharina Miroslawa, ex ballerina di origini polacche, è tra gli ospiti della nuova edizione di Belve Crime. Negli anni Novanta, è stata coinvolta in un caso di cronaca nera che ha attirato l’attenzione dei media. Recentemente è stata intervistata da Francesca Fagnani, in un episodio che ha suscitato interesse tra il pubblico. La sua presenza nel programma ha ricondotto l’attenzione sulla vicenda del suo passato.

Katharina Miroslawa è fra gli ospiti più attesi della nuova edizione di Belve Crime. Ex ballerina di origine polacca, è stata protagonista – suo malgrado – negli anni Novanta di un caso di cronaca nera. Il cosiddetto giallo di Parma fu infatti uno dei casi di omicidio più discussi dell’epoca, capace di accendere la fantasia dei giornali che soprannominarono Katharina, “la mantide”. Una donna considerata bellissima e pericolosa, accusata di aver fatto uccidere il proprio amante, Carlo Mazza, per intascare il premio di un miliardo di lire della polizza vita. L’omicidio di Carlo Mazza. Come spiegato in precedenza l’omicidio di Carlo Mazza attirò da subito l’attenzione dei media e dall’opinione pubblica.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Katharina Miroslawa, la “mantide di Parma” intervistata da Francesca Fagnani

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