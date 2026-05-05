La truffa delle donazioni per raccogliere fondi per i cani in difficoltà | l'inchiesta in Uganda della BBC

Un'inchiesta di BBC Africa Eye ha rivelato un sistema di truffe legate alle donazioni destinate ai cani in difficoltà a Mityana, in Uganda, a breve distanza dalla capitale. La ricerca ha accertato come alcuni soggetti sfruttino la causa animalista per raccogliere fondi in modo fraudolento. La vicenda si concentra sulla gestione di questa attività illecita e sulle modalità con cui vengono organizzate le operazioni.

Un'inchiesta di BBC Africa Eye svela il business dello sfruttamento dei cani, soprattutto, che avviene a Mityana, poco distante dalla capitale Kampala. Un giro d'affari basato sulle donazioni online fatte da utenti dei social network che vedono video costruiti apposta per generare compassione e far sborsare soldi attraverso le donazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla: nel mirino le raccolte fondi e l'uso delle donazioniLe autorità tunisine hanno fermato a Tunisi almeno cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla, la campagna internazionale che sta preparando... “L’abbracciata collettiva”: torna la maratona natatoria per sensibilizzare sul tema della disabilità e raccogliere fondi per le famiglieLa maratona coinvolgerà le scuole, i gruppi sportivi, varie associazioni che terranno attività parallele, e tutta la popolazione abruzzese La... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cani seviziati come truffe per raccogliere donazioni online: un’inchiesta svela l’orrore in Uganda; UGANDA, TRUFFA ONLINE: CANE MALTRATTATO PER OTTENERE DONAZIONI DALLE ONG ANIMALISTE; Ferivano i cani per postare video strappalacrime e avere donazioni. La Bbc svela la truffa ugandese di cui sono state vittime migliaia di persone. La truffa delle donazioni per raccogliere fondi per i cani in difficoltà: l’inchiesta in Uganda della BBCUn'inchiesta di BBC Africa Eye svela il business dello sfruttamento dei cani, soprattutto, che avviene a Mityana, poco distante dalla capitale Kampala ... fanpage.it Ferivano i cani per postare video strappalacrime e avere donazioni. La Bbc svela la truffa ugandese di cui sono state vittime migliaia di personeUn team investigativi in incognito ha smascherato un sistema che coinvolgeva diversi «content creator» che riuscivano a spillare centinaia di migliaia di euro a inconsapevoli donatori occidentali ... corriere.it Cosa vai a fare in Uganda Questo! Un trekking per cercare una famiglia di gorilla di montagna. L’ora che segue è la più strana e meravigliosa della vita. Strana perché ti rendi conto, quasi subito, di essere tu l’ospite. Meravigliosa perché loro lo sann - facebook.com facebook