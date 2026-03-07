Le autorità tunisine hanno arrestato a Tunisi cinque attivisti associati alla Global Sumud. Le operazioni riguardano le attività di raccolta fondi e l'impiego delle donazioni. I fermati sono stati sottoposti a interrogatorio e sono attualmente in custodia. La notizia ha suscitato reazioni tra le organizzazioni e le comunità coinvolte nelle iniziative di solidarietà. La situazione rimane sotto osservazione.

Le autorità tunisine hanno fermato a Tunisi almeno cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla, la campagna internazionale che sta preparando una nuova missione marittima e terrestre di solidarietà verso Gaza, mentre la Guardia nazionale ha avviato un'indagine su presunte irregolarità finanziarie relative alla raccolta e alla gestione delle donazioni. Lo riferiscono i media tunisini, secondo cui le autorità non hanno finora diffuso un commento pubblico dettagliato sulla vicenda. Tra i fermati figurano Wael Naouar, Jawaher Channa, Nabil Chennoufi Sanaa Msahli e Mohamed Amine Bennour. I primi due nomi erano stati annunciati già nelle prime ore di ieri dal comitato Sumud (Fermezza), che ha poi parlato di un allargamento del provvedimento ad altri membri della struttura organizzativa e del comitato di pilotaggio della flottiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla: nel mirino le raccolte fondi e l'uso delle donazioni

