La truffa dei gioielli rubati colpisce ancora | raggiro da 50mila euro

Una nuova truffa legata a gioielli rubati sta facendo segnare vittime in diverse zone. Gli autori del raggiro chiamano le persone, fingendo di essere rappresentanti di enti o aziende, e le inducono a mettere in vista i propri gioielli più preziosi. In alcuni casi, i truffatori sono riusciti a sottrarre beni per un valore complessivo di circa 50 mila euro. Le autorità stanno indagando sui dettagli di questa attività fraudolenta.

Il campanello che suona, la voce al telefono e l'invito a mettere gioielli e monili più preziosi sul tavolo della cucina. Iniziava così il copione messo in scena da un cittadino tunisino di 21 anni che, approfittando dell'ingenuità delle vittime, lo scorso 2 marzo è riuscito a trafugare circa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Sgurgola, colpisce ancora la truffa del finto nipote: 88enne derubata dei propri gioielliNon si ferma l'odioso fenomeno delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili. 75enne rapinata con truffa telefonica: 2.500 euro e gioielli rubatiUna donna di 75 anni residente a Copertino ha subito una truffa nei giorni scorsi, perdendo una somma di circa 2mila e 500 euro e alcuni monili di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viterbo, truffa dei gioielli: tre finti carabinieri arrestati e poi rimessi in libertà; Da Casoria a Roma per rubare le fedi nuziali: smantellata la banda dei seminterrati; Truffa della rapina in gioielleria, l'anziana non cade nella trappola e fa arrestare due persone; C'è stata una rapina in gioielleria, dobbiamo verificare la provenienza dei suoi ori. Truffa del finto carabiniere: arrestato un uomo. La truffa del falso perito di gioielli frutta 6000 euroVittima una donna di 73 anni residente nel Biellese. La donna aveva ricevuto una telefonata dal falso perito della procura incaricato di verificare i gioielli in suo possesso. L’uomo si è presentato r ... laprovinciadibiella.it Truffa del finto carabiniere: bottino da 25mila euro in denaro e gioielli a Felino, denunciato un 26enne - I consigli dei carabinieriI carabinieri di Sala Baganza hanno denunciato un 26enne residente in Campania per una truffa commessa con la tecnica del finto carabiniere ai danni di un’anziana di Felino. I fatti risalgono al mes ... gazzettadiparma.it Truffa sulle auto a noleggio, coinvolte 21 persone: danni per oltre 1,4 milioni di euro e più di 80 automobilisti ignari https://www.freepressonline.it/2026/05/05/auto-di-lusso-sparite-e-rivendute-maxi-truffa-da-14-milioni/ - facebook.com facebook Ferivano i cani per postare video strappalacrime e avere donazioni. La Bbc svela la truffa ugandese x.com