75enne rapinata con truffa telefonica | 2.500 euro e gioielli rubati

Una donna di 75 anni residente a Copertino ha subito una truffa nei giorni scorsi, perdendo una somma di circa 2mila e 500 euro e alcuni monili di valore. L'inganno è iniziato con una telefonata in cui un individuo si è presentato come ispettore delle forze dell'ordine, avvisandola di un presunto incidente stradale che aveva coinvolto il marito. Successivamente, l'uomo è arrivato alla sua abitazione, sostenendo che fosse necessario versare denaro per le spese legali. Spaventata, la vittima ha consegnato il denaro e i gioielli. Solo dopo aver capito che si trattava di una frode ha chiesto aiuto, rivolgendosi ai carabinieri della tenenza locale.

