La tregua dal maltempo annunciata sta per terminare, con nuove perturbazioni previste già dalla prossima settimana. Una saccatura depressionaria si sta avvicinando dall’Europa occidentale, mentre il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo si sposta verso est. La combinazione di questi movimenti porterà a condizioni meteorologiche instabili nelle zone interessate. Le previsioni indicano un aumento di piogge e vento nel breve periodo.

Una saccatura depressionaria si avvicina dall'Europa occidentale mentre il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo tende a muoversi verso est. Condizioni meteo che - secondo il Centro Meteo Italiano - nella giornata di oggi saranno ancora instabili soprattutto al Nord e sui settori centrali tirrenici con qualche pioggia anche su Sud e Sardegna e temporali su Liguria e Toscana. Nei prossimi giorni altri due impulsi instabili transiteranno sull'Italia portando nuvole e piogge, più intense e continue su Nord e Toscana. Con l'arrivo del weekend però è possibile una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico: condizioni di tempo più asciutto sono attese tra sabato e domenica, salvo qualche temporale al Nord con temperature in rialzo e fino a 4-6 gradi sopra media al Sud.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La tregua dal maltempo durerà poco: nuove perturbazioni in arrivo la prossima settimana

Notizie correlate

Tregua dal maltempo ma dura poco, in arrivo nuova ondata di freddo e pioggia(Adnkronos) – Breve tregua del maltempo sull'Italia oggi, domenica 29 marzo, ma dalla prossima settimana l’Italia si troverà a fare i conti ancora...

Maltempo, la tregua dura poco: rialzo termico breve, poi di nuovo vento e pioggia in arrivoCorrenti meridionali portano clima più mite sulla Sicilia, ma dalla serata di giovedì una nuova perturbazione provocherà precipitazioni, raffiche e...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Torna il maltempo, piogge e temporali al Centro-Nord. Allerta arancione in Toscana; Allerta Meteo, la tregua finisce nel pomeriggio: temporali improvvisi da Nord a Sud; Brusca virata del meteo: pioggia, temporali e temperature giù di 10 gradi. Le previsioni; Sole addio, dopo il 1 maggio torna la pioggia: quando e dove, le previsioni meteo.

Meteo, nessuna tregua dal maltempo: nuove perturbazioni in arrivo la prossima settimanaUna saccatura depressionaria si avvicina dall'Europa occidentale mentre il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo tende a muoversi verso est. iltempo.it

Torna il maltempo, piogge e temporali al Centro-Nord. Allerta arancione in ToscanaUna nuova perturbazione sull'Italia. Previste piogge soprattutto al Centro-Nord e Sardegna. La fase di maltempo - secondo Meteo.It - insisterà anche mercoledì 6 quando, in rapida sequenza, è attesa un ... msn.com

Nessun passo avanti nei negoziati tra Usa e Iran. Washington prova a forzare il blocco di Hormuz con l’operazione Project Freedom. Trump: non posso dirvi se la tregua è ancora in vigore - facebook.com facebook

Ucraina, Zelensky: "Chiedere tregua per propaganda e continuare raid è cinismo" x.com