Maltempo la tregua dura poco | rialzo termico breve poi di nuovo vento e pioggia in arrivo

Il maltempo torna a colpire la Sicilia, dopo una breve tregua di sole e temperature più alte. Le correnti meridionali portano un rapido aumento delle temperature, che superano i 20 °C lungo la costa tirrenica. Tuttavia, questa fase di relativo sollievo durerà poco. Presto si prevede un nuovo impulso di vento e pioggia, che riporteranno condizioni più instabili sull’isola. Le previsioni indicano che la pioggia tornerà a interessare molte zone nelle prossime ore. La situazione meteo rimane quindi molto variabile.

Correnti meridionali portano clima più mite sulla Sicilia, ma dalla serata di giovedì una nuova perturbazione provocherà precipitazioni, raffiche e neve sui rilievi; miglioramento atteso nel weekend Sulla Sicilia tempo stabile e temporaneamente più mite: l’arrivo di correnti meridionali sta infatti favorendo un deciso rialzo termico, con punte anche oltre i 20 °C lungo la fascia tirrenica. Per il meteorologo Francesco Nucera di 3BMeteo, si tratta però di una fase breve. Dalla serata di giovedì una nuova perturbazione riporterà condizioni più instabili, con piogge, vento sostenuto e neve sui rilievi più alti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Maltempo, breve tregua da pioggia e temporali poi nuovo peggioramento con nebbia e acquazzoni. Le previsioniLe condizioni meteorologiche mostrano una breve pausa tra piogge e temporali, seguita da un nuovo peggioramento con nebbia e acquazzoni.

Previsioni meteo, tregua dalla pioggia a Milano e in Lombardia. Ma dura poco: in arrivo nuovi fronti atlanticiDopo una tregua temporanea, la pioggia torna a colpire Milano e la Lombardia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.