Dalla guerra all’economia circolare | la nuova vita delle cassette di cottura – La trave nel piatto la rubrica di SlowFood

Un gruppo di donne esperte e pratiche ha avviato un progetto che trasforma cassette di cottura, passando dalla guerra all’economia circolare. La rubrica di SlowFood, “La trave nel piatto”, racconta questa iniziativa innovativa che unisce design e sostenibilità. Si tratta di un’idea che dà nuova vita a materiali un tempo destinati allo smaltimento, con un approccio pratico e concreto.

Ingredienti: un gruppo di donne colte e concrete, un’idea visionaria che coniuga bellezza e utilità, un progetto di design e materia. Unire tutti gli ingredienti in una pentola, portarli a ebollizione e trasferirli nella “cassetta di cottura”: uno strumento semplice e rivoluzionario, una scatola che permette di cuocere pietanze lontano dal fornello. Otterrete un presente e un futuro migliori: belli e collettivi, proprio a partire dal cibo. Le cassette di cottura vengono menzionate già nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, nella dispensa “Non Sprecate”, destinata alle massaie. Erano tempi duri in cui mancava tutto: nelle pagine della pubblicazione è illustrata una cassetta di legno o di cartone imbottita all’interno di paglia e usata per ultimare la cottura delle preparazioni dopo averle avviate sul fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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