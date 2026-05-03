Una proposta per dedicare una targa a Marco Panella in piazza Navona è stata respinta dal condominio del luogo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati concessi permessi per l’installazione. Tra le personalità coinvolte nella discussione ci sono figure di spicco del panorama politico e culturale italiano, che hanno espresso opinioni diverse sull’iniziativa. La questione resta al centro di un dibattito pubblico aperto alla discussione.

Emma Bonino, Renzo Arbore, Fausto Bertinotti, Renato Brunetta, Pierferdinando Casini, Paolo Mieli, Achille Occhetto, Gianfranco Fini, Gianni Letta e Vittorio Feltri. Sono solo alcuni dei nomi che hanno aderito all’idea lanciata da Francesco Rutelli dalle pagine del magazine 7 del Corriere della Sera di dedicare una targa a Marco Pannella in un palazzo di piazza Navona. Un’iniziativa a cui, però, si oppongono proprio i condomini di quel palazzo, luogo simbolo per un leader che ha condotto importanti battaglie politiche e dove, dopo la sua morte, è stata celebrata la sua vita con una cerimonia laica. Ora bisognerà vedere se un altro condominio di un altro palazzo di piazza Navona sarà disposto ad affiggere una targa a lui dedicata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una targa per Marco Panella a piazza Navona? Il condominio dice no

Notizie correlate

Mirella Parachini, compagna di Pannella: «Adesioni trasversali per una targa a piazza Navona»«Quella di intitolare una targa a piazza Navona a Marco Pannella è un’iniziativa che ha subito raccolto adesioni trasversali e che confido arrivi in...

Piazza Navona: proposta targa per Pannella unisce politici opposti? Cosa scoprirai Chi sono i politici opposti che hanno firmato l'appello? Perché la scelta di Piazza Navona è legata a una vittoria storica? Quali...

Una raccolta di contenuti

Una targa per Marco Panella a piazza Navona? Il condominio dice noI condomini di un palazzo di piazza Navona hanno bocciato l’idea di Francesco Rutelli di dedicare una targa al leader radicale, morto dieci anni fa ... ilgiornale.it

Vasco Rossi: Firmo anche io petizione per targa a PannellaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Vasco Rossi: Firmo anche io petizione per targa a Pannella pubblicato il 1 Maggio 2026 a firma di FQ ... ilfattoquotidiano.it