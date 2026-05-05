La suite Migrantes con il chitarrista Francesco Buzzurro e il quartetto d' archi Goffriller

La suite Migrantes presenta un concerto che unisce la chitarra di Francesco Buzzurro e il quartetto d'archi Goffriller. La performance mira a trasmettere emozioni e storie legate a temi legati alla migrazione, utilizzando la musica come mezzo espressivo. L’evento si svolge in un contesto che mette in risalto le diverse sfumature di questo argomento, coinvolgendo il pubblico attraverso un’esperienza sonora intensa e significativa.

Un viaggio in musica capace di attraversare confini geografici ed emotivi, per raccontare con intensità rara una delle questioni più urgenti del nostro tempo. S’intitola «Migrantes» ed è molto più di un concerto: è un’esperienza immersiva tra arte e coscienza civile che sabato 9 maggio, alle 20.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate "Migrantes": al Sangiorgi di Catania l'inno musicale all'accoglienza di Francesco BuzzurroSarà Francesco Buzzurro, il chitarrista definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica... Stona pubblica “Altaluna (Single Edit)”: online il videoclip e la nuova versione con quartetto d’archiÈ online il videoclip di “Altaluna (Single Edit)”, nuova versione del brano del cantautore Stona, già contenuto nell’album “Ci faremo bastare i... Una raccolta di contenuti Si parla di: Sabato 9 maggio la suite Migrantes con il chitarrista Francesco Buzzurro e il quartetto d'archi Goffriller; Sabato 9 maggio a Molfetta Morricone Experience, il viaggio nella musica di un genio del cinema.