Stona ha pubblicato il videoclip di “Altaluna (Single Edit)” dopo aver rilasciato una versione rivista del suo brano, che ora include un quartetto d’archi. La nuova versione del brano, presente nell’album “Ci faremo bastare i ricordi”, si distingue per l’aggiunta di strumenti classici, dando un tocco più intenso e emozionante alla canzone. Il videoclip mostra immagini suggestive che si sposano con il nuovo arrangiamento musicale.

È online il videoclip di “Altaluna (Single Edit)”, nuova versione del brano del cantautore Stona, già contenuto nell’album “Ci faremo bastare i ricordi” (2025, Pirames). Il singolo è disponibile in radio e in digitale e arriva in una veste speciale: un riarrangiamento per quartetto d’archi che esalta la scrittura emotiva del pezzo e ne amplifica il respiro cinematografico. La nuova versione vede la partecipazione di un quartetto formato da Stefano Beltrami (violoncello), Gioele Pierro (violino), Luca Madeddu (violino) e Lara Albesano (viola). La scrittura della parte orchestrale e la produzione sono affidate a Lorenzo Morra, che durante l’esecuzione — registrata in presa diretta — ha suonato anche la parte al pianoforte, contribuendo a dare al brano un’impronta intima e autentica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Stona pubblica “Altaluna (Single Edit)”: online il videoclip e la nuova versione con quartetto d’archi

Stona presenta il singolo ‘Altaluna (Single edit)’: “Ognuno di noi ha errori e decisioni sbagliate alle spalle. La musica è la più grande cura”Stona, al secolo Massimo Bertinieri, presenta il suo nuovo singolo “Altaluna (Single edit)”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.