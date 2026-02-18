Stona pubblica Altaluna Single Edit | online il videoclip e la nuova versione con quartetto d’archi
Stona ha pubblicato il videoclip di “Altaluna (Single Edit)” dopo aver rilasciato una versione rivista del suo brano, che ora include un quartetto d’archi. La nuova versione del brano, presente nell’album “Ci faremo bastare i ricordi”, si distingue per l’aggiunta di strumenti classici, dando un tocco più intenso e emozionante alla canzone. Il videoclip mostra immagini suggestive che si sposano con il nuovo arrangiamento musicale.
È online il videoclip di “Altaluna (Single Edit)”, nuova versione del brano del cantautore Stona, già contenuto nell’album “Ci faremo bastare i ricordi” (2025, Pirames). Il singolo è disponibile in radio e in digitale e arriva in una veste speciale: un riarrangiamento per quartetto d’archi che esalta la scrittura emotiva del pezzo e ne amplifica il respiro cinematografico. La nuova versione vede la partecipazione di un quartetto formato da Stefano Beltrami (violoncello), Gioele Pierro (violino), Luca Madeddu (violino) e Lara Albesano (viola). La scrittura della parte orchestrale e la produzione sono affidate a Lorenzo Morra, che durante l’esecuzione — registrata in presa diretta — ha suonato anche la parte al pianoforte, contribuendo a dare al brano un’impronta intima e autentica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Stona, al secolo Massimo Bertinieri, presenta il suo nuovo singolo "Altaluna (Single edit)".
Stona racconta ad Affaritaliani il suo singolo Altaluna: E' una canzone che ti rimette al centro di te stesso. Quel momento raro in cui...È un invito a trovare, a riscoprire, ad apprezzare e ad accettare la nostra fragilità, Stona spiega il suo brano ad Affaritaliani ... affaritaliani.it
Stona presenta il singolo Altaluna: il videocontenuti visivi degli ultimi anni. Protagonista del clip, una versione del Piccolo Principe: uno sguardo puro, curioso, capace di vedere ciò che gli adulti spesso dimenticano; seguiamo cosi’ lo ... tg24.sky.it
