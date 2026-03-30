Migrantes | al Sangiorgi di Catania l' inno musicale all' accoglienza di Francesco Buzzurro
Al Sangiorgi di Catania si terrà un evento dedicato all’accoglienza, con un inno musicale interpretato dal chitarrista Francesco Buzzurro. Il musicista è stato descritto da Ennio Morricone come uno dei più grandi al mondo, capace di rendere accessibile a tutti la musica colta. L’appuntamento fa parte del festival InterSezioni, dedicato alla musica contemporanea e diretto artisticamente da Giovanni Sollima.
Sarà Francesco Buzzurro, il chitarrista definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta” il prossimo protagonista di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea, diretto artisticamente da Giovanni Sollima e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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