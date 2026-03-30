Al Sangiorgi di Catania si terrà un evento dedicato all’accoglienza, con un inno musicale interpretato dal chitarrista Francesco Buzzurro. Il musicista è stato descritto da Ennio Morricone come uno dei più grandi al mondo, capace di rendere accessibile a tutti la musica colta. L’appuntamento fa parte del festival InterSezioni, dedicato alla musica contemporanea e diretto artisticamente da Giovanni Sollima.

Sarà Francesco Buzzurro, il chitarrista definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta” il prossimo protagonista di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea, diretto artisticamente da Giovanni Sollima e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - "Migrantes": al Sangiorgi di Catania l'inno musicale all'accoglienza di Francesco Buzzurro

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