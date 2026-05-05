La Strage di piazza Loggia la versione dell’ex capo del Sisde Mori | La superteste Ombretta Giacomazzi? Mente

Oggi la Corte d’Assise ha effettuato un nuovo sopralluogo a Brescia nell’ambito del processo per la strage di piazza Loggia del 1974. Tra gli imputati figura l’ex ordinovista veronese, considerato uno degli esecutori materiali. Durante le udienze sono emerse dichiarazioni dell’ex capo del Sisde, secondo cui la testimonianza di Ombretta Giacomazzi sarebbe da considerarsi non veritiera. La vicenda giudiziaria prosegue con le indagini e le analisi del caso.

Brescia, 5 maggio 2026 – Nuovo sopralluogo oggi della Corte d’Assise nell’ambito dell’ultimo processo per la strage di piazza Loggia, nel quale è imputato tra i presunti esecutori materiali l’ex ordinovista veronese Roberto Zorzi. Dopo la trasferta a Verona, nei luoghi che stando all’accusa legano la bomba di Brescia al terzo livello - quello dei mandanti dell’eversione nera, dei servizi deviati e delle strategie atlantiche - i giudici vogliono vedere la mansarda di via Aleardi a Brescia. MARIO MORI EX GENERALE CARABINIERI L’appartamento . Il piccolo appartamento in cui la superteste Ombretta Giacomazzi incontrava il fidanzato, il neofascista bresciano Silvio Ferrari che il 19 maggio maggio 1974 morì dilaniato da una bomba che trasportava in Vespa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Strage di piazza Loggia, la versione dell’ex capo del Sisde Mori: “La superteste Ombretta Giacomazzi? Mente” Notizie correlate Inammissibile l'appello del veronese Toffaloni per la strage di Piazza della LoggiaLa Corte d'Appello di Brescia conferma la condanna a 30 anni per colui che è stato riconosciuto come uno degli esecutori materiali dell'attentato del... Strage di piazza della Loggia: disposti accertamenti sulle fotografie dell'epoca e sopralluogo a VeronaNel processo sulla fase esecutiva della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, la Corte d’assise di Brescia ha disposto nuovi accertamenti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Anniversario della Strage di Piazza Loggia; Strage di piazza Nicosia, deposta corona d'alloro in ricordo di Antonio Mea e Pierino Ollanu; La Strage di piazza Loggia, la versione dell’ex capo del Sisde Mori: La superteste Ombretta Giacomazzi? Mente; Le urla, la morte e il silenzio: la strage di Bologna raccontata da Gianni Leoni, 40 anni dopo. La strage di piazza Loggia, la versione dell’ex capo del Sisde Mori: La superteste Ombretta Giacomazzi? MenteBrescia, oggi il sopralluogo nella soffitta dove si sarebbero tenuti i vertici fra i neri. La convinzione dell’ex generale dell’Esercito: Non si è mai indagato sulla bomba ... msn.com Strage, i giudici nella mansarda dei misteri di via Aleardo AleardiNel «fondo cieco» di via Aleardo Aleardi. Per misurare lo spazio nel quale, stando a quanto riferito da Ombretta Giacomazzi, Francesco Delfino ed i suoi uomini incontravano Silvio Ferrari e con lui sc ... giornaledibrescia.it Domani l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. Si terranno nella Basilica di Santa Giustina a Padova alle 11. Per intenderci, è la stessa Chiesa dove si sono officiate le esequie di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri morti nella strage di Castel D'Azzano. #MemasGP - facebook.com facebook Strage di piazza Nicosia, deposta corona d'alloro in ricordo di Antonio Mea e Pierino Ollanu ift.tt/04JWswm x.com