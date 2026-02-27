Strage di piazza della Loggia | disposti accertamenti sulle fotografie dell' epoca e sopralluogo a Verona

La Corte d’assise di Brescia ha deciso di effettuare nuovi accertamenti tecnici nel processo sulla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, includendo l’analisi di fotografie dell’epoca e un sopralluogo a Verona. Questi passaggi riguardano alcuni aspetti delle testimonianze raccolte durante le indagini. La decisione mira a chiarire ulteriori dettagli relativi ai fatti giudicati.

Nel processo sulla fase esecutiva della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, la Corte d’assise di Brescia ha disposto nuovi accertamenti tecnici per approfondire alcuni passaggi delle testimonianze raccolte. Al centro del procedimento vi è la posizione del veronese Roberto Zorzi, da. 🔗 Leggi su Veronasera.it

“La bomba nel cestino l’ha messa Paolo Marchetti”, le parole dell’ex ordinovista nel processo sulla strage di piazza della LoggiaNel processo sulla strage di piazza della Loggia si potrebbe essere aperto un nuovo e delicatissimo fronte.

Strage di piazza della Loggia, Stimamiglio: “Erano presenti solo i veronesi, bomba messa da Paolo Marchetti”Brescia, 12 gennaio 2026 – “Erano presenti solo i veronesi con l’apporto logistico dei bresciani, ma erano solo veronesi quelli che erano in piazza”.

Temi più discussi: Processo a Roberto Zorzi per la strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974 (26.02.2026); Strage piazza Loggia, deciso un sopralluogo a Verona; Strage di Brescia, il processo in trasferta: il 26 marzo sopralluogo a Verona; Otto Rose la mostra per ricordare la strage di piazza Loggia.

Strage di piazza della Loggia: disposti accertamenti sulle fotografie dell'epoca e sopralluogo a VeronaServiranno a valutare l’attendibilità delle testimonianze sulla fase esecutiva dell’attentato del 28 maggio 1974 ... veronasera.it

Strage Piazza Loggia, giudici a Verona e a Parona nei luoghi delle riunioni eversiveL’idea era già stata ventilata mesi fa. E adesso, la Corte d’assise (presidente Roberto Spanò) l’ha messa a terra: avverrà il prossimo 26 marzo. brescia.corriere.it

Strage piazza Loggia, deciso un sopralluogo a Verona - facebook.com facebook