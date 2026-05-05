La storia di Katharina Miroslawa dall’amante Carlo Mazza trovato ucciso alla condanna e fuga | Lo fece uccidere dall’ex marito

Da metropolitanmagazine.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Katharina Miroslawa, nata in Germania nel 1962 da famiglia polacca, si trasferisce in Italia con il marito, Witold Kielbasinski, e lavora come ballerina nei nightclub. La sua vicenda giudiziaria prende il via con il ritrovamento del corpo di Carlo Mazza, suo amante, ucciso in circostanze che vengono oggetto di indagini. Successivamente, Miroslawa viene condannata per l’omicidio e successivamente fugge, mentre le accuse si concentrano sull’ex marito.

Katharina Miroslawa nasce in Germania nel 1962 da una famiglia di origine polacca. Ancora molto giovane  si trasferisce in Italia insieme al marito Witold Kielbasinski,  con cui inizia a lavorare come ballerina nei nightclub. Proprio in questo contesto si fa conoscere allo Schelling di Parma, dove diventa una delle performer più apprezzate. Durante questo periodo  conosce Carlo Mazza, imprenditore con cui intraprende una relazione sentimentale,  nonostante sia già sposata e abbia un figlio. I due iniziano una convivenza e  Mazza le garantisce un sostegno economico, arrivando anche a intestarle una polizza sulla vita  molto consistente. Questo elemento diventerà centrale nelle indagini successive.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - La storia di Katharina Miroslawa, dall’amante Carlo Mazza trovato ucciso alla condanna e fuga: “Lo fece uccidere dall’ex marito”

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