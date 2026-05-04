Belve Crime Katharina Miroslawa racconta i processi per l’omicidio dell’amante Mazza | Ero la colpevole perfetta

A quarant’anni dal delitto dell’ex amante, Katharina Miroslawa torna a parlare in un programma televisivo. La donna, condannata per l’omicidio di Carlo Mazza, si difende affermando di essere innocente. Nel corso dell’intervista, racconta i processi e le accuse che ha dovuto affrontare, sostenendo di aver sempre mantenuto la propria versione dei fatti. La vicenda giudiziaria ha visto coinvolte diverse fasi e ricostruzioni processuali.

Katharina Miroslawa a Belve Crime difende la sua innocenza a 40 anni dal delitto dell'ex amante Carlo Mazza per il quale è stata condannata. Nelle anticipazioni del programma di Rai2 racconta i pregiudizi nei suoi confronti e il movente: "Lavoravo in un night, se fossi stata una casalinga nessuno si sarebbe interessato a me".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Belve Crime, Katharina Miroslawa: la verità sul delitto Mazza!

Leggi anche: Belve Crime, Katharina Miroslawa tra i protagonisti: ecco tutti gli ospiti

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Torna Belve Crime, in onda dal 5 maggio: anticipazioni e ospiti prima puntata; Torna Belve Crime; Belve Crime torna in tv, tutti gli ospiti dello spin-off di Francesca Fagnani; Belve Crime torna Katharina Miroslawa, 'ero la colpevole perfetta, lavoravo al night'.

Belve Crime torna Katharina Miroslawa, 'ero la colpevole perfetta, lavoravo al night'Ero la colpevole perfetta - dice Katharina Miroslawa -, quella donna senza scrupoli che uccide per denaro. Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me. Invece ho lavorato i ... ansa.it

Quando inizia Belve Crime: le novità e chi sono gli ospiti della prima puntata del 5 maggio 2026Belve Crime debutta il 5 maggio 2026 su Rai 2: ospiti, novità e anticipazioni della prima puntata con Francesca Fagnani ... tag24.it

Torna Belve Crime: Fagnani riparte con Katherina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Le anticipazioni della prima puntata - facebook.com facebook

Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime. #BelveCrime x.com