Belve Crime Katharina Miroslawa racconta i processi per l’omicidio dell’amante Mazza | Ero la colpevole perfetta

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quarant’anni dal delitto dell’ex amante, Katharina Miroslawa torna a parlare in un programma televisivo. La donna, condannata per l’omicidio di Carlo Mazza, si difende affermando di essere innocente. Nel corso dell’intervista, racconta i processi e le accuse che ha dovuto affrontare, sostenendo di aver sempre mantenuto la propria versione dei fatti. La vicenda giudiziaria ha visto coinvolte diverse fasi e ricostruzioni processuali.

Katharina Miroslawa a Belve Crime difende la sua innocenza a 40 anni dal delitto dell'ex amante Carlo Mazza per il quale è stata condannata. Nelle anticipazioni del programma di Rai2 racconta i pregiudizi nei suoi confronti e il movente: "Lavoravo in un night, se fossi stata una casalinga nessuno si sarebbe interessato a me".🔗 Leggi su Fanpage.it

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