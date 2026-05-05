La storia della cinta senese Dop diventa un libro per ragazzi
Firenze, 5 maggio 2026 – S’intitola ‘ Tobia e la Cinta Senese. Il segreto della fascia bianca’ il racconto d'avventura dedicato alla cinta senese Dop che, attraverso il viaggio nel tempo di un bambino di oggi, porta i giovani lettori dall'affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti fino agli allevatori che negli anni Settanta salvarono la razza dall'estinzione. La presentazione a Firenze. Nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, sede del Consiglio Regionale della Toscana è stato presentato questo nuovo libro per ragazzi promosso dal Consorzio di Tutela della Cinta Senese Dop e scritto da Emanuele Biotti, col contributo del Consiglio regionale della Toscana e il patrocinio dei Comuni di Siena, Poggibonsi e Sovicille.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Un libro racconta la storia della Fortitudo, la passione del basket diventa memoriaÈ disponibile su Amazon il nuovo libro curato da Luca Castronovo e dedicato alla storia della Fortitudo, una delle realtà sportive più...
«Storia di Mat»: la morte del cane avvelenato diventa un libroArezzo, 17 febbraio 2026 – Il libro si chiama «Storia di Mat» ed è quello realizzato da Monica Crestini, Helicon Edizioni, che mette nero su bianco...