Un libro racconta la storia della Fortitudo la passione del basket diventa memoria

È disponibile su Amazon un nuovo libro dedicato alla storia della Fortitudo, una delle squadre di basket più importanti della città dei Templi. Il volume è stato curato da Luca Castronovo e narra gli eventi e i momenti salienti della società sportiva nel corso degli anni. La pubblicazione si focalizza sulla passione che ha accompagnato la squadra e sulla sua presenza nel panorama sportivo locale.

È disponibile su Amazon il nuovo libro curato da Luca Castronovo e dedicato alla storia della Fortitudo, una delle realtà sportive più rappresentative della città dei Templi. Dopo il lavoro già realizzato sulla storia dell’Akragas, Castronovo prosegue il suo percorso di valorizzazione della memoria sportiva locale con una pubblicazione interamente dedicata al basket agrigentino. Il volume, disponibile solo in formato digitale, ripercorre le tappe più significative della Fortitudo: dalle origini alle stagioni più entusiasmanti, passando per protagonisti, partite memorabili e momenti che hanno acceso la passione dei tifosi. Si tratta di un progetto amatoriale, nato dalla passione più che da logiche editoriali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Quando la passione diventa futuro: giovane brindisino racconta il basket attraverso la graficaBRINDISI - A Brindisi, dove spesso si parla di difficoltà e poche opportunità per i giovani, c’è chi sceglie di costruire il proprio percorso con... L’arte della memoria: quando il patrimonio racconta la storia della carità bergamascaEsiste un filo sottile, ma indistruttibile, che lega la bellezza artistica al bisogno sociale: testimonianza viva di come la comunità bergamasca...