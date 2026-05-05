La storia del castello di Oheka che negli anni '20 ospitò centinaia di feste in stile Grande Gatsby

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il castello di Oheka si trova a Long Island, negli Stati Uniti. Costruito negli anni ’20, ha visto numerose celebrazioni in stile Grande Gatsby durante il periodo della Golden Age. La sua storia include eventi e feste organizzate nel corso degli anni, che hanno attirato molte persone. Oltre alle celebrazioni, il castello ha anche svolto ruoli diversi nel tempo, diventando un simbolo di quegli anni.

Avete mai sentito parlare del Castello di Oheka? Si trova in America, a Long Island, e ha ospitato innumerevoli feste in stile Grande Gatsby durante la Golden Age: ecco la sua storia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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