Durante la sfilata di Chanel per l'autunno-inverno 2026-27, Stephanie Cavalli ha aperto la passerella, attirando l'attenzione con la sua presenza. Le modelle hanno indossato capi che richiamano gli Anni ’20 del Novecento, creando un collegamento tra passato e presente. La scena si è svolta in un’atmosfera che ha fatto sembrare che il tempo si fosse fermato, lasciando un'impressione di continuità tra le epoche.

Stephanie Cavalli apre il défilé di Chanel autunno inverno 2026-27 e il tempo smette di funzionare nel modo consueto. Ultracinquantenne, musa eletta di Matthieu Blazy, cammina sotto il cielo stellato del Grand Palais con la stessa disinvoltura con cui si apre una finestra al mattino.?? Nessun gesto eroico. Nessuna dichiarazione. Solo una donna che abita il proprio corpo come si abita una città che si conosce a memoria. Blazy ha capito una cosa che i suoi predecessori avevano accuratamente evitato di capire: il vero tradimento di Gabrielle Chanel non erano le trasparenze ostentate né i loghi moltiplicati per paura del silenzio, ma l’abbandono della sua attitudine fondamentale, che era iconoclasta, sovversiva, e strutturalmente allergica alla riverenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chanel: gli Anni ’20 del ‘900 sono gli Anni ’20 di oggi

