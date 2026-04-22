Il Castello di Oheka tra i più affascinanti degli Stati Uniti | storia e curiosità

Il Castello di Oheka si trova a Cold Spring Harbor, Long Island, ed è stato costruito nel 1919 su una collina artificiale. La struttura si distingue per la sua posizione e per essere uno dei castelli più affascinanti degli Stati Uniti. La collina su cui sorge è stata creata appositamente per ospitare l’edificio. Il castello ha una storia che si intreccia con il tempo e le trasformazioni della zona.

Oheka Castle è un posto che si fa ricordare. Si trova a Cold Spring Harbor, Long Island, e dal 1919 è lì, arroccato su una collina che, tra l’altro, non esisteva: fu costruita apposta per il castello. Il nome non viene da una parola straniera o un termine nobiliare. È un acronimo: Otto Hermann Kahn, il finanziere che lo commissionò, che volle le iniziali del suo nome. Lo stesso nome che diede al suo yacht, e a una villa in Florida. Castello di Oheka, la storia. Kahn era tedesco, naturalizzato americano, uno degli uomini più ricchi del paese a cavallo tra Ottocento e Novecento. Banchiere, filantropo, collezionista d’arte: veniva invitato ovunque, tranne nei club del New Jersey dove agli ebrei non era consentito entrare.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Castello di Oheka, tra i più affascinanti degli Stati Uniti: storia e curiosità The Sea Mystery: An Inspector French Detective Story Notizie correlate L’arcivescovo pacifista: "Il Papa osi di più, condanni apertamente i raid degli Stati Uniti"Più che la voce del Papa è quella della Santa Sede a levarsi netta contro la torsione bellicistica degli Usa. Breve storia dei rapporti tra Stati Uniti e IranUna cronologia degli eventi, dalla ricostruzione dei rapporti tra Stati Uniti e Iran negli ultimi decenni, alle turbolenze interne alla Repubblica...