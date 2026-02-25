La negazione del Tempio di Gerusalemme e la radice religiosa del conflitto israelo-palestinese

La questione religiosa legata alla negazione del Tempio di Gerusalemme ha alimentato il conflitto israelo-palestinese. Questa tensione deriva dalla forte simbologia religiosa che entrambi i gruppi rivendicano sulla città sacra. La disputa si alimenta spesso attraverso azioni e dichiarazioni che rafforzano le differenze culturali e spirituali. La radice profonda del problema risiede nelle convinzioni religiose che ancora dividono le due comunità e rendono difficile trovare un accordo duraturo.

La ragione più profonda del dramma israelo-palestinese è poco discussa e non riguarda direttamente il conflitto tra due nazionalismi, che in teoria potrebbe essere componibile. Il punto, per quanto sorprendente nella sua formulazione, è che una parte dell'ideologia nazionale palestinese e della sua narrazione storica si fonda su un postulato quantomeno controverso: l'inesistenza storica del Tempio ebraico di Gerusalemme, l'edificio sacro ricostruito nel 515 a.C. e distrutto dall'esercito romano di Tito nel 70 d.C., di cui rimangono evidenze archeologiche. Da questa impostazione discende la negazione di un rapporto storico tra il popolo ebraico, l'ebraismo e la terra d'Israele, simbolicamente rappresentato dal Tempio.