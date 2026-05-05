La Stars League torna a Brindisi per la sua seconda edizione, dopo aver riscosso successo durante la prima. La manifestazione, che ha coinvolto numerosi partecipanti nella passata edizione, si svolgerà nuovamente in città. La competizione attirerà squadre e spettatori da diverse zone e si svolgerà nel rispetto delle date stabilite. L’organizzazione ha confermato il ritorno dell’evento, che si terrà nel prossimo periodo.

BRINDISI – Dopo l’entusiasmo e la partecipazione registrati al debutto lo scorso anno, la Stars League è pronta a tornare. Con lo slogan “La stars league sta tornando”, prende ufficialmente il via il percorso che porterà alla seconda edizione del torneo, confermando la volontà di trasformare.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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