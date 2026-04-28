A Pontassieve torna la Festa Rinascimentale con la sua quattordicesima edizione

A Pontassieve, dal 7 al 10 maggio, si terrà la quattordicesima edizione della Festa Rinascimentale organizzata dall’associazione Corteo storico. L’evento si svolgerà nel centro cittadino e prevede diverse iniziative legate al periodo storico del Rinascimento. La manifestazione coinvolge gruppi di rievocatori e si svolge su più giorni, con spettacoli e attività per i partecipanti e i visitatori.

Pontassieve si appresta a rivivere i fasti del passato grazie all’associazione Corteo storico di Pontassieve che organizza la quattordicesima edizione della Festa Rinascimentale, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio. La manifestazione, che si snoda tra Piazza Vittorio Emanuele II e le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Ferrara torna ad avere la 'sua' maratona: appuntamento al 2027 con la nuova edizioneFerrara si prepara ad accogliere il ritorno di una delle manifestazioni sportive più rappresentative della propria storia recente. Torna a Milano lo Spettacolo della Salute 2026 con la sua 5ª edizioneMilano si prepara ad accogliere la quinta edizione de “Lo Spettacolo della Salute”, il format che unisce scienza, sport, psicologia e alimentazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Torna la Festa Rinascimentale; Eventi: Pontassieve, dal 7 al 10 maggio torna la Festa Rinascimentale; Pontassieve torna al rinascimento con la quattordicesima edizione della festa storica; Un tuffo indietro nel tempo a Pontassieve con la Festa Rinascimentale. Un tuffo indietro nel tempo a Pontassieve con la Festa RinascimentaleDal 7 al 10 maggio torna la Festa Rinascimentale di Pontassieve con spettacoli, corteo storico, stand gastronomici e molto altro. intoscana.it UDITE UDITE…” …alle 2 e mezzo di notte. @messonotificatore annuncia la Festa Rinascimentale… come nel 1500. @sergio.forconi invece vive nel 2026: “oh… invece di rompere le scatole alla gente, manda un WhatsApp.” Tradizione sì… ma anche d - facebook.com facebook Eventi: Pontassieve, dal 7 al 10 maggio torna la Festa Rinascimentale. La quattordicesima edizione presentata in Consiglio regionale x.com