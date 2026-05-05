La stagione invernale a fine corsa | Pochi sciatori durante i Giochi Ora sfrutteremo il lascito olimpico

A Livigno si è conclusa una stagione invernale caratterizzata da un numero ridotto di sciatori durante i Giochi olimpici. La località ha affrontato alcune difficoltà legate alla presenza di visitatori, ma intende ora utilizzare le risorse e le strutture lasciate in eredità dai Giochi per rilanciare il settore. La stagione ha registrato risultati contrastanti e si guarda già alle iniziative future per attrarre più turisti.

Livigno (Sondrio) – A Livigno è terminata una stagione invernale esaltante ma anche problematica. L’esaltazione ovviamente deriva dalla fantastica opportunità delle Olimpiadi, colta in pieno grazie a un’organizzazione ha dato il meglio proponendosi al mondo come destinazione turistica di altissimo livello. Ovvio che, tra fine gennaio e per tutto febbraio, il flusso turistico ha subìto un rallentamento. È la regola che nei giorni delle gare olimpiche le località ospitanti non facciano il pieno sulle piste. “È terminata domenica una stagione lunghissima – dice Marco Rocca ( nella foto), ad di Mottolino – caratterizzata dall’evento olimpico. A marzo e aprile il turismo è stato in linea con le scorse stagioni, mentre il febbraio olimpico ha contato pochi sciatori sulle piste.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La stagione invernale a fine corsa: “Pochi sciatori durante i Giochi. Ora sfrutteremo il lascito olimpico” Notizie correlate Piano Provenzana affollata nonostante il fine stagione: sette sciatori soccorsi dalle "volanti delle nevi"Durante i controlli sul rispetto del "Codice della neve" sono state elevate due sanzioni: una per assenza di assicurazione obbligatoria e una per... Leggi anche: Milano Cortina 2026, volano ricerche a tema olimpico su Pornhub durante i Giochi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La stagione invernale a fine corsa: Pochi sciatori durante i Giochi. Ora sfrutteremo il lascito olimpico; Due chiusure in due anni, la coppia lascia il ristorante a pochi passi dal mare: C'è rammarico, ma non c'era altra scelta; Frecce Tricolori, show a Rivolto davanti a 1500 persone: al via la stagione 2026; Grifo ecco la pagella di fine anno: Montevago top, con pochi altri …. La stagione invernale a fine corsa: Pochi sciatori durante i Giochi. Ora sfrutteremo il lascito olimpicoLivigno (Sondrio) – A Livigno è terminata una stagione invernale esaltante ma anche problematica. L’esaltazione ovviamente deriva dalla fantastica opportunità delle Olimpiadi, colta in pieno grazie a ... ilgiorno.it Trentino, il bilancio della stagione invernale olimpica 2025/2026Vi presentiamo i dati della stagione invernale 2025/2026 di gran parte delle località sciistiche del Trentino comprese alcune aree dell’Alto Adige. Una ... neveitalia.it ANSA.it. . Cede a pochi metri dal traguardo, i concorrenti lo aiutano a vincere. Alla ColleMarathon di Fano, i corridori in seconda e terza posizione lo sorreggono fino al nastro #ANSA - facebook.com facebook A pochi istanti dal traguardo #CremoneseLazio #AvantiLazio x.com