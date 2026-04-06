Piano Provenzana affollata nonostante il fine stagione | sette sciatori soccorsi dalle volanti delle nevi

Nonostante la fine della stagione invernale, gli impianti di Piano Provenzana restano molto frequentati dagli appassionati di sci. In diversi giorni, sette sciatori sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza che operano con le

Durante i controlli sul rispetto del "Codice della neve" sono state elevate due sanzioni: una per assenza di assicurazione obbligatoria e una per mancato uso del casco. Continuano ad essere particolarmente affollati dagli amanti della neve gli impianti di Piano Provenzana, presidiati come sempre dagli agenti della polizia impegnati, ormai da mesi, in un'attenta azione di controllo per garantire la sicurezza di tutti. Complici le temperature rigide degli ultimi giorni, le piste da sci del versante Etna Nord sono ancora attive con la presenza di diversi snowboarder che approfittano degli ultimi scampoli della stagione per sciare tra i versanti del Vulcano, guardando il mare e ammirando un panorama unico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sulle piste di Piano Provenzana: 37 sciatori soccorsi dalla Polizia di Stato, sanzioni per snowboarder senza casco e assicurazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Numerosi interventi di soccorso sulle piste dell’Etna Sono stati giorni particolarmente intensi per le attività di soccorso...

Etna, fine settimana di soccorsi: Polizia di Stato assiste 14 sciatori travolti da incidenti sulle piste.La Polizia di Stato ha concluso un fine settimana intenso di attività di soccorso sulle piste da sci del versante nord dell'Etna, a Piano Provenzana.