Milano Cortina 2026 volano ricerche a tema olimpico su Pornhub durante i Giochi

Pornhub ha registrato un aumento significativo delle ricerche a tema olimpico in Italia durante i Giochi di Milano Cortina 2026. La piattaforma ha osservato un picco nel traffico online, con utenti che cercano contenuti legati alle Olimpiadi, anche in momenti inaspettati, come durante le cerimonie di apertura. Questi dati si sommano alle notizie sui preservativi esauriti al Villaggio olimpico, che avevano attirato l’attenzione nei giorni scorsi.

(Adnkronos) – Olimpiadi, ma non solo. Messo da parte il 'caso' dei preservativi di Milano Cortina 2026 esauriti al Villaggio olimpico, in occasione dell'inizio ufficiale dei Giochi Pornhub ha analizzato l'andamento delle ricerche e del traffico in Italia. Il risultato? Un impatto significativo dell'evento a cinque cerchi sulle abitudini digitali degli utenti.