Gli intellettuali di sinistra non riescono a ottenere successo in televisione, anzi, alcuni perdono terreno. De Martino supera Saviano su La7, mentre Veltroni appare sulla Nove. La situazione riflette un calo di ascolti e attenzione verso queste figure, con il pubblico che sembra preferire altri contenuti. Le trasmissioni dedicate a queste personalità faticano a mantenere il pubblico e a riscuotere risultati positivi.

“Big Ben Auditel ha detto stop” (direbbe oggi Enzo Tortora ). Eppure, a giudicare da contrattualizzazioni e palinsesti delle reti alternative alla Rai, sembra esserci una realtà che i salotti romani e i circoli del pensiero “politicamente corretto” faticano a digerire e metabolizzare quando si tratta di scegliere e proporre: il pubblico “sovrano” non ne può più di prediche, ditini alzati, sermoni buonisti e malinconie amarcord volte a delegittimare lo status quo governativo. Così, mentre Stefano De Martino con il suo Stasera Tutto è Possibile su Rai2 sbanca il botteghino televisivo, i “mostri sacri” del progressismo nostrano restano a guardare dal fondo della classifica (e con cifre da prefisso telefonico). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flop radical chic in tv: gli intellò di sinistra non sfondano, anzi affondano: De Martino asfalta Saviano su La7 e Veltroni alla Nove

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