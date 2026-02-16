Un gruppo di artisti ha scritto una lettera di solidarietà a Francesca Albanese, accusata dai governi di aver espresso opinioni controverse. La motivazione è legata alle critiche rivolte alla relatrice Onu, che alcuni rappresentanti nazionali considerano troppo provocatorie. Gli artisti hanno deciso di manifestare pubblicamente il loro supporto, sottolineando il valore del suo lavoro e delle sue posizioni.

Francesca Albanese viene messa in dubbio dai governi per le sue esternazioni discutibili? Nessun problema: gli artisti si mobilitano in suo sostegno. Sembra non esserci un nesso logico, eppure è quanto sta accadendo perché da una parte ci sono apparati governativi che chiedono vengano fatte verifiche sull’opportunità che la relatrice speciale dell’Onu prosegua nella sua mansione per la Palestina viste e considerate le sue parole nell’ultimo anno. Una richiesta legittima, considerando ciò che rappresenta l’Onu e il suo valore, dall’altro ci sono un manipolo di artisti che si posizionano acriticamente al fianco di Albanese con una lettera aperta indirizzata principalmente alla Francia, che di recente ha chiesto che la relatrice venisse rimossa dal suo incarico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Pieno sostegno alla Albanese". La lettera degli artisti radical-chic per la relatrice Onu

Hamas ha espresso il suo sostegno a Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo che lei ha criticato le azioni di Israele.

