La SiTri celebra il Trentennale a Roma il 48 Congresso Internazionale dal 21 al 24 maggio

A Roma, dal 21 al 24 maggio, si svolgerà il 48° Congresso Internazionale presso l’Hotel Precise House Mantegna. L’evento, organizzato dalla Si.Tri, celebra i trent’anni di attività e riunisce esperti e professionisti del settore. La manifestazione prevede incontri, presentazioni e discussioni su tematiche legate al campo di specializzazione, coinvolgendo partecipanti provenienti da diversi paesi.

Si terrà a Roma, dal 21 al 24 maggio, presso l’Hotel Precise House Mantegna, il 48° Congresso Internazionale S.I.Tri (Società Italiana di Tricologia), che quest’anno festeggia il suo 30° anniversario. La rassegna osserverà i seguenti orari di apertura: giovedì 21 maggio 14:00–18:30, venerdì 22 maggio 7:30–17:30, sabato 23 maggio 7:30–18:30. Mentre il 24 maggio si terrà un workshop di Live Surgery presso la Clinica Villa Salaria a Roma. Un traguardo di estrema rilevanza, come sottolineato dal Presidente, Prof. Marco Toscani, “un’occasione di confronto e aggiornamento sulle innumerevoli innovazioni nella cura della calvizie”. Il convegno vedrà...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - La Si.Tri celebra il Trentennale a Roma il 48 Congresso Internazionale dal 21 al 24 maggio Notizie correlate La S.I.Tri celebra il trentennale a Roma: dal 21 al 24 maggio il 48° Congresso InternazionaleRoma, 5 maggio 2026 – Si terrà a Roma, dal 21 al 24 maggio, presso l’Hotel Precise House Mantegna, il 48° Congresso Internazionale S. Leggi anche: Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: S.I.Tri celebra trentennale a Roma: 21-24 maggio il 48° Congresso Internazionale; Viterbo, eseguito rimpatrio di un cittadino senegalese condannato per plurime violazioni della legge; Piano casa: Ance Puglia accoglie con favore decreto che fronteggia emergenza abitativa; Frascati, eleganza nella fashion street a Villa Torlonia. La S.I.Tri celebra il trentennale a Roma: dal 21 al 24 maggio il 48° Congresso InternazionaleSi terrà a Roma, dal 21 al 24 maggio, presso l’Hotel Precise House Mantegna, il 48° Congresso Internazionale S.I.Tri (Società Italiana di Tricologia), che quest’anno festeggia il suo 30° anniversario. zeroventiquattro.it Due accademici — Tarik Aougab dello Haverford College della Pennsylvania e Ila Varma dell’Università di Toronto — hanno lanciato una petizione per boicottare il Congresso internazionale dei matematici previsto quest’anno a Filadelfia fra il 23 e il 30 luglio, - facebook.com facebook