La SITri celebra il trentennale a Roma | dal 21 al 24 maggio il 48° Congresso Internazionale

Da mercoledì 21 a sabato 24 maggio, l’Hotel Precise House Mantegna ospiterà il 48° Congresso Internazionale della società italiana di riferimento. L’evento, che quest’anno compie trent’anni, prevede incontri, presentazioni e sessioni dedicate a professionisti provenienti da diverse nazioni. La partecipazione è aperta a esperti del settore, con l’obiettivo di discutere le ultime novità e condividere esperienze di lavoro.

Roma, 5 maggio 2026 – Si terrà a Roma, dal 21 al 24 maggio, presso l’Hotel Precise House Mantegna, il 48° Congresso Internazionale S.I.Tri — Società Italiana di Tricologia — che quest’anno festeggia il suo 30° anniversario. La rassegna osserverà i seguenti orari di apertura: giovedì 21 maggio, dalle 14:00 alle 18:30; venerdì 22 maggio, dalle 7:30 alle 17:30; sabato 23 maggio, dalle 7:30 alle 18:30. Domenica 24 maggio si terrà invece un workshop di Live Surgery presso la Clinica Villa Salaria, a Roma. Un traguardo di estrema rilevanza, come sottolineato dal presidente, prof. Marco Toscani: “ Un’occasione di confronto e aggiornamento sulle innumerevoli innovazioni nella cura della calvizie “.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: S.I.Tri celebra trentennale a Roma: 21-24 maggio il 48° Congresso Internazionale; Viterbo, eseguito rimpatrio di un cittadino senegalese condannato per plurime violazioni della legge; Piano casa: Ance Puglia accoglie con favore decreto che fronteggia emergenza abitativa; Frascati, eleganza nella fashion street a Villa Torlonia. La S.I.Tri celebra il trentennale a Roma: dal 21 al 24 maggio il 48° Congresso InternazionaleiSi terrà a Roma, dal 21 al 24 maggio, presso l’Hotel Precise House Mantegna, il 48° Congresso Internazionale S.I.Tri ( ... meridiananotizie.it Due accademici — Tarik Aougab dello Haverford College della Pennsylvania e Ila Varma dell’Università di Toronto — hanno lanciato una petizione per boicottare il Congresso internazionale dei matematici previsto quest’anno a Filadelfia fra il 23 e il 30 luglio, - facebook.com facebook