Vela dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno

Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale, un evento dedicato alla vela che coinvolge equipaggi provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si svolgerà lungo il porto e nelle acque circostanti, con varie regate e competizioni. Sono previste anche attività collaterali e momenti di intrattenimento aperti al pubblico. L’evento si inserisce nel calendario sportivo della stagione nautica italiana.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Livorno, 22 aprile 2026 – Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno sarà teatro della Settimana Velica Internazionale 2026 (SVI 2026), un evento che celebra sport, cultura marittima e inclusione, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani. La manifestazione, promossa in stretta collaborazione tra Accademia Navale, Comune di Livorno e i principali Circoli Velici Livornesi, gode dell'adesione del Presidente della Repubblica e del patrocinio della Regione Toscana, consolidando la sua reputazione di eccellenza nazionale e internazionale. Il primo momento ufficiale della SVI 2026 sarà la parata delle Marine estere, prevista per il 23 aprile lungo le vie cittadine, che darà il via alla settimana di regate, eventi culturali e iniziative per la vela inclusiva.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Notizie correlate Faro di Livorno, visite gratuite dal 24 al 26 aprile durante la Settimana velica internazionale: gli orariIn occasione della Settimana velica internazionale e degli Italian Port Days sarà possibile visitare il faro di Livorno, uno dei luoghi più simbolici... Leggi anche: Settimana Velica Internazionale 2026, Livorno celebra vela, giovani e inclusione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Settimana Velica Internazionale 2026, Livorno celebra vela, giovani e inclusione; Dalle regate agli eventi collaterali, il programma della Settimana velica internazionale; A Livorno la Settimana velica Internazionale dal 24 aprile; Settimana velica 2026: Livorno celebra la vela, i giovani e l'inclusività. Settimana velica 2026: Livorno celebra la vela, i giovani e l'inclusivitàDal 24 aprile al 3 maggio 2026, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale (SVI 2026), un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura marittima e inclusività, trasformando la città ... msn.com Settimana Velica 2026: Livorno celebra vela, giovani e inclusioneRoma, 17 apr. (askanews) – Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale (SVI 2026), un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura marittima e inclusiv ... askanews.it Settimana Velica Internazionale • Accademia Navale • Città di Livorno tutti gli eventi in programma. - facebook.com facebook A Livorno la Settimana velica Internazionale dal 24 aprile. Regate, eventi e gare con marine italiane e estere all'Accademia Navale #ANSA x.com