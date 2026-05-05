La Sentinella invisibile della salute dei mari | arriva il robot nel Golfo di Napoli
Una nuova tecnologia viene installata nel Golfo di Napoli per monitorare la salute dei mari. La Stazione Zoologica Anton Dohrn ha messo in funzione un robot chiamato Imaging FlowCytobot, che rappresenta la prima applicazione di questo tipo nel Mar Mediterraneo. Questo strumento avanzato sarà utilizzato per analizzare le acque e raccogliere dati utili a comprendere meglio gli ecosistemi marini della zona.
La Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) mette in funzione l’Imaging FlowCytobot (IFCB) nel Golfo di Napoli, la prima installazione in assoluto nel Mar Mediterraneo di una tecnologia d'avanguardia, destinata a rivoluzionare la comprensione e la salvaguardia degli ecosistemi marini.La "Sentinella".🔗 Leggi su Napolitoday.it
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