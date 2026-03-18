Il Cromosoma Y Maschile | Da ‘Sacrificabile’ a Sentinella Silenziosa della Salute e della Longevità

Il cromosoma Y maschile, tradizionalmente considerato meno importante rispetto agli altri, sta attirando l'attenzione per il suo ruolo nella salute e nella longevità. Studi recenti indicano che questa componente genetica può influenzare vari aspetti del benessere maschile, agendo come una sorta di sentinella silenziosa nel corpo. La ricerca continua a svelare nuove funzioni e potenzialità di questo piccolo ma significativo elemento genetico.

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