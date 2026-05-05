La segnalazione permette ai carabinieri di individuare e arrestare il topo d' auto

Un passante ha segnalato la presenza di un sospetto nei pressi di un'auto, permettendo ai carabinieri di intervenire. In seguito alla segnalazione, le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato un individuo ritenuto responsabile di furti di veicoli. L’episodio si è verificato in un’area urbana, dove le forze dell’ordine sono intervenute prontamente grazie alla segnalazione ricevuta.