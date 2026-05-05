La segnalazione permette ai carabinieri di individuare e arrestare il topo d' auto
Un passante ha segnalato la presenza di un sospetto nei pressi di un'auto, permettendo ai carabinieri di intervenire. In seguito alla segnalazione, le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato un individuo ritenuto responsabile di furti di veicoli. L’episodio si è verificato in un’area urbana, dove le forze dell’ordine sono intervenute prontamente grazie alla segnalazione ricevuta.
Grazie alla segnalazione di un passante i carabinieri sono riusciti ad individuare e ad arrestare un topo d'auto. Nella giornata di lunedì, lungo via XX Settembre a Cattolica, un cittadino ha chiamato il 112 raccontando ai militari dell'Arma che un individuo si aggirava con fare sospetto per poi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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