Insegue la ex con il coltello e la riprende con la dashcam dell'auto | lei chiama i Carabinieri e lo fa arrestare

A Cagliari un 49enne ha inseguito l’ex moglie in auto con un coltello, e la dashcam ha ripreso tutto. Aveva già precedenti per atti persecutori.🔗 Leggi su Fanpage.it

“Apparecchia” la tavola con la cocaina e una pistola: la moglie chiama la polizia e lo fa arrestareDurante la notte nel centro storico di Napoli, la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine.

Leggi anche: La truffa dell’auto coinvolta nel furto in gioielleria a Torino: famiglia fa arrestare due finti carabinieri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Insegue l’ex e la sperona con l’auto. Finisce in carcere per stalking e danneggiamento; Messaggi e chiamate minacciose alla ex, poi la insegue in auto per strada e la sperona; Trepuzzi: insegue l’ex compagna, le strappa il telefono e la aggredisce, arrestato 50enne; Provenzano: Maggioranza spaccata su Kiev, insegue Vannacci e Trump.

Perseguita, minaccia e insegue la ex: denunciato stalker di 55 anniSCANDIANO (Reggio Emilia) – Non accettava la fine della relazione e quando la sua ex ha iniziato a frequentare un altro uomo, ha iniziato a molestare e a minacciare la donna con telefonate assillanti, ... reggionline.com

Insegue la ex, la aggredisce e le ruba il telefono: arrestato in flagranza a TrepuzziNel pomeriggio di ieri, 11 febbraio, un uomo originario di Trepuzzi è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri e posto agli arresti domiciliari con le accuse di rapina e lesioni personali ... leccesette.it

Ha inseguito un gruppo di ragazzini con un coltello: denunciato dai Carabinieri di #Novara facebook