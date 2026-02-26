Piossasco la sindaca smentisce l’audio fake e razzista sui bambini rapiti Li prendono gli uomini di colore | segnalazione ai carabinieri

Un’indiscrezione totalmente falsa, ma così insistente e preoccupante da rendere necessario l’intervento della sindaca. A Piossasco e in altri Comuni della provincia, nei giorni scorsi, nelle chat delle famiglie ha iniziato a circolare uno strano messaggio audio. Faceva riferimento a una serie (inesistente) di presunti rapimenti di bambini eseguiti da non meglio precisati “uomini di colore”. Nulla di tutto questo è vero, ma il diffondersi della registrazione ha allarmato diverse persone, che hanno chiesto rassicurazioni anche in Comune. “Capisco quanto possano suscitare preoccupazione notizie di questo tipo – premette Simona Raneri, prima cittadina di Piossasco – Per evitare allarmismi ingiustificati, ho ritenuto doveroso verificare personalmente la situazione, contattando le autorità competenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: "Bande rapinano i bambini": il Parroco smentisce l'audio fake

