La segnalazione di un lettore | Colonia di nutrie ed esemplari morti nel fosso Vallelunga

Un lettore ha segnalato la presenza di una carcassa di nutria nel canale Fosso Vallelunga, visibile da lunedì di Pasquetta. Secondo quanto riferito, l’animale potrebbe essere stato avvelenato. La stessa persona ha inviato una foto che mostra l’esemplare morto nel fosso, dove si trova anche una colonia di nutrie. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti per eventuali verifiche.

Un nostro lettore ci ha segnalato, inviando anche una foto, la presenza di una carcassa di una nutria da diversi giorni nel canale Fosso Vallelunga:“Da lunedì di Pasquetta giace nel canalone fosso lungo, una nutria morta, forse avvelenata. Ho chiamato i carabinieri forestali, i quali mi hanno.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La segnalazione di un lettore: "Rotta una lettera della scritta "Aeroporto d'Abruzzo""Un nostro lettore, di ritorno con il volo da Valencia nell'aeroporto di Pescara, ci ha segnalato un disservizio legato alla scritta “Aeroporto... Nonostante i divieti, ancora bighe su viale Primo Vere: la segnalazione di un lettoreNonostante da anni ci sia un’ordinanza che vieta il transito di cavalli e bighe sulle strade comunali, su viale Primo Vere se ne continuano a vedere. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prevenzione Randagismo; Vespa killer velutina, a Genova emergenza anticipata; Cucciolo di Labrador e gatto in fin di vita salvati a Pasqua: La nuova rete per la tutela degli animali funziona; Gli ospiti del cantiere. Trovati tritoni crestati. Un piano per proteggerli. La segnalazione di un lettore: Colonia di nutrie ed esemplari morti nel fosso VallelungaUn nostro lettore ci ha segnalato, inviando anche una foto, la presenza di una carcassa di una nutria da diversi giorni nel canale Fosso Vallelunga: Da lunedì di Pasquetta giace nel canalone fosso lu ... ilpescara.it Gatto avvelenato salvato dai carabinieri di Comano TermeUn gatto appartenente a una colonia felina di Duvredo, frazione di Comano Terme, è stato salvato dai Carabinieri dopo un sospetto avvelenamento. La segnalazione è partita da un residente che ha allert ... ansa.it Colonia Felina Brindisi ODV. . #Pasqualina "ti fidi di me" - facebook.com facebook