Isola ecologica di nuovo nell’ex Cecchini avanza il progetto

Nella mattina di lunedì 13 aprile 2026, un tecnico incaricato ha effettuato un sopralluogo presso l’area dell’ex Cecchini. È stato avviato ufficialmente il progetto per la realizzazione di una nuova isola ecologica. L’intervento prevede lavori di sistemazione e allestimento dell’area, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti urbani. La progettazione è in fase avanzata e si attende l’approvazione definitiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di lunedì 13 aprile 2026, un tecnico incaricato dall ’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) ha effettuato un sopralluogo nell’area individuata per la realizzazione del nuovo Centro di RaccoltaIsola Ecologica della città, in via Zoccolari, presso l ’ex Cecchini. L’intervento, pari ad un milione di euro, finanziato a seguito delle proficue intese intercorse nei mesi scorsi tra il commissario Straordinario. la dott.ssa Giuliana Perrotta e il Presidente dell’Ato, dr. Vittorio D’Alessio, rientra nella programmazione finanziaria approvata dalla Regione Campania nell’ambito del Programma a favore degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti, finanziato con risorse FSC 2021–2027, ed è pienamente coerente con il Piano d’Ambito dell’EDA Avellino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Isola ecologica di nuovo nell’ex Cecchini, avanza il progetto Rio Verde, in arrivo l’isola ecologica nell’area di via PaviaUltimi allestimenti per la piazzola dedicata ai rifiuti ingombranti: un servizio atteso che migliorerà decoro e viabilità della zona. Leggi anche: Isola ecologica, un milione per il nuovo impianto cittadino