La scomparsa di Racanati arriva in Senato le opposizioni chiedono al Governo di dare risposte alla famiglia

Domenico Racanati è scomparso dal 2 aprile scorso, quando il ponte sulla strada statale 16, nel Molise, è crollato a causa del maltempo, inghiottendo la sua auto. La notizia è arrivata in Senato, dove le opposizioni hanno chiesto al Governo di fornire chiarimenti e risposte alla famiglia dell’uomo. La vicenda ha suscitato attenzione tra i parlamentari, che hanno sollecitato interventi concreti.

"Domenico Racanati è disperso da settimane, precisamente dallo scorso 2 aprile, quando il ponte sulla strada statale 16 si è sbriciolato sul Trigno, in Molise, a causa del maltempo, inghiottendo la sua auto. La sua famiglia vive un dolore profondo, testimoniato anche dagli accorati appelli social.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Famiglia nel Bosco, La Russa invita i genitori al Senato. Opposizioni all’attacco: “Becera propaganda”Una nuova puntata di quella che ormai sembra una telenovela, nello strano rapporto tra la destra italiana e la vicenda della famiglia nel bosco. Leggi anche: Scontro alla Camera, le opposizioni chiedono Meloni in Aula