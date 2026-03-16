Famiglia nel Bosco La Russa invita i genitori al Senato Opposizioni all’attacco | Becera propaganda

Il ministro della Difesa ha invitato i genitori alla Camera dei Deputati per discutere della questione “Famiglia nel Bosco”, mentre le opposizioni hanno criticato l’iniziativa definendola “bucera propaganda”. La vicenda continua a suscitare reazioni e confronti politici, con le diverse parti che esprimono posizioni opposte sulla gestione e sull’importanza del tema trattato. La discussione prosegue tra interventi pubblici e prese di posizione ufficiali.

Una nuova puntata di quella che ormai sembra una telenovela, nello strano rapporto tra la destra italiana e la vicenda della famiglia nel bosco. L’ultimo protagonista è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha invitato proprio la famiglia nel bosco a Palazzo Madama. Con tanto di polemiche dell’opposizione, che accusano la seconda carica dello Stato di utilizzare il Senato a suo piacimento, tanto più a pochi giorni dal referendum sulla giustizia. La Russa deve così intervenire per spiegare che l’incontro si terrà mercoledì 25 marzo, quindi dopo il voto sulla riforma della giustizia. La polemica nasce dal fatto che inizialmente si era parlato dell’incontro con i genitori del bosco già per questo mercoledì, quindi prima del referendum. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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