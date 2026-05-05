Il presidente della Camera, seconda carica dello Stato, ha espresso duri commenti nei confronti delle imbarcazioni e degli equipaggi coinvolti nella cosiddetta Flotilla per Gaza. Recentemente, ha fatto dichiarazioni critiche, evidenziando un atteggiamento di condanna nei confronti di queste iniziative. La sua posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla questione, che ha suscitato reazioni contrastanti nell’opinione pubblica e tra gli esponenti politici.

Il presidente La Russa, seconda carica dello stato, quello con il busto del Duce in casa, ha lanciato una vera e propria fatwa contro imbarcazioni ed equipaggi della Flotilla per Gaza. Invece di difendere chi è stato assalito in acque internazionali, minacciato, sequestrato, imprigionato, il presidente ha aggredito gli assaliti. “Quante vite di bambini hanno salvato?”, ha chiesto nel suo orribile comizio. A differenza della signora Meloni non ha neppure fatto finta di prendere, sia pure ipocritamente, le distanze. Loro non possono e non vogliono prendere le distanze da Netanyahu, ma non perché ebreo, più semplicemente perché è uno dei capi della destra internazionale, uno che ha ospitato a casa sua i capi dei gruppi neonazisti e neofascisti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russa contro la Flotilla: quante vite ha salvato invece la destra italiana col silenzio sul genocidio?

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