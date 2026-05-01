Caressa non le manda a dire dopo Psg Bayern Monaco | In Italia invece tutti col 3-5-2 dribblo io? Quante pippe! La sua accusa

Durante una trasmissione televisiva, il commentatore ha criticato duramente la differenza tra il calcio internazionale e quello italiano, facendo riferimento alla partita tra il PSG e il Bayern Monaco in Champions League. Ha commentato che in Italia si utilizza spesso il modulo 3-5-2 e ha aggiunto che i giocatori italiani si vantano di dribblare, definendo tali affermazioni come “pippe”. La discussione ha riacceso il dibattito sul livello del calcio italiano rispetto alle competizioni europee.

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