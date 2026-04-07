Dal silenzio sul caso Pizzaballa a generiche frasi contro la violenza | il Papa sussurra invece di gridare

Il Papa ha mantenuto un atteggiamento di riserbo riguardo al caso Pizzaballa, evitando dichiarazioni pubbliche. In alcune occasioni, si è limitato a pronunciare frasi generiche contro la violenza, senza approfondimenti specifici. Durante le sue apparizioni, ha preferito usare un tono più pacato e riservato, senza esprimere commenti diretti o prese di posizione nette. Questo atteggiamento ha attirato l’attenzione di chi osserva i comportamenti pubblici del leader religioso.

Poche cose fanno rumore quanto il silenzio, lo spiega bene lo psicoanalista Egon Molinari nel suo libro Il silenzio in analisi. In questi giorni sia chi assegna al Papa un primato spirituale, sia chi ne riconosce laicamente l’autorità politica in qualità di capo di uno Stato, non può non aver avvertito il fragore di un debole dire in due momenti ravvicinati, quasi speculari nella loro gravità. È stata pesante l’umiliazione inflitta al cardinale Pizzaballa, esiliato dal Santo Sepolcro nella Settimana pasquale. Pizzaballa, l’uomo che, mentre le divisioni avanzavano nella loro opera di distruzione, ebbe la forza di dire: “Io da qui non me ne vado”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dal silenzio sul caso Pizzaballa a generiche frasi contro la violenza: il Papa sussurra invece di gridare Meloni contro Israele sul caso Pizzaballa, la virata della premier “per cercare di recuperare consensi” dopo il calo di FdI (-1,3%) post referendum - RUMORSDopo il referendum, con Fratelli d’Italia in calo di 1,3 punti e un elettorato sempre più critico verso Israele e Trump, Giorgia Meloni cercherebbe... Leggi anche: La lezione, il film che sussurra la violenza psicologica Temi più discussi: Pasqua al Santo Sepolcro, Pizzaballa: la Parola di Dio più forte di ogni silenzio; Veglia di Pasqua a Gerusalemme: card. Pizzaballa Dio non aspetta la fine della guerra: la vita risorge nel buio; Israele vieta al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro; Messa di Pasqua blindata a Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa solo di fronte a 20 frati: Terra lacerata. PIZZABALLA ESCLUSO DAL SANTO SEPOLCRO | Nel silenzio del patriarca greco una ferita che riguarda tuttiIl Santo sepolcro vietato al card. Pizzaballa è una grave alterazione dello Status Quo, con possibili conseguenze per tutte le chiese ... ilsussidiario.net Netanyahu: Pizzaballa ha accesso immediato al Santo Sepolcro | Israele chiude il caso: ecco cos’è cambiatoNetanyahu apre all'ingresso di Pizzaballa nel Santo Sepolcro per Pasqua: cos'è cambiato in 24 ore dopo l'incidente diplomatico Chiesa-Israele ... ilsussidiario.net Il sepolcro vuoto come arma: l'appello pasquale di Pierbattista Pizzaballa per una pace vera Pasqua come disarmo interiore e speranza contro la "tregua armata" che soffoca la Terra Santa Leggi l’articolo completo di Laura Mendola al link nel primo comment - facebook.com facebook #Pasqua di guerra in #MedioOriente. Il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, ha presieduto la liturgia della vigilia a porte chiuse con i frati della basilica, a causa delle misure restrittive imposte dal governo Netanyahu. Nel video l'atmosfera nella C x.com