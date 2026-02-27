Il passare del tempo si riflette anche sui capelli, che perdono lucentezza e vigore, assumendo sfumature indesiderate. La cura quotidiana non riesce a contrastare del tutto gli effetti dell’età e dell’usura, lasciando i capelli meno vitali e più fragili. La loro trasformazione è inevitabile e si manifesta attraverso cambiamenti visibili e palpabili sulla testa.

Lo sfolgorante candore dei capelli che resistono ignorando da quanti anni crescono, non è roba loro, allo stato brado tendono prima a un bianco sporco poi a un giallastro cacca di neonato, si afflosciano, si appiattiscono sulla testa, si sfrangiano in cento effimeri riccioletti. Da tempo immemore a ciò pone ottimo rimedio Toni in appuntamenti periodici e in ore praticamente "da contadini", cioè alla mattina presto assai. Esco di lì pimpante e lindo e, legalmente contro legge, risalgo in bici, a velocità praticamente zero, viale Trieste verso la Palla e il centro lasciando che l’aria mi accarezzi capelli e viso appena rimessi a lucido. Niente ti monta la testa come la testa dopo una lozione con shampoo e in faccia la frescura della lozione dopobarba non appiccicoso (foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il barbiere ti rifà la testa che hai, non ti ridà quella che avevi

Test del testosterone? Gli influencer della “manosphere” prima ti convincono che hai qualcosa che non va, poi ti vendono il pezzo di ricambio. L’allarme della University of SydneyI social media stanno incoraggiando giovani uomini sani a sottoporsi a test del testosterone e a iniziare terapie ormonali non necessarie,...

“Se apri un libro e ti accorgi che dopo una pagina sei già distratto, una parte del cervello (quella della concentrazione) ti si è atrofizzata”È tratto da un intervento di qualche anno fa, svolto presso l’Istituto di Biochimica dell’Università di Padova, ma conserva una sorprendente...

Il Barbiere si Ripiglia