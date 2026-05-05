Durante un evento di presentazione di un libro, il Presidente del Senato ha commentato la vicenda della Flotilla, esprimendo critiche nei confronti di alcune attività legate a quella operazione. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione pubblica sulla questione, che riguarda le modalità di intervento e le decisioni prese in quella circostanza. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione di situazioni di tensione nel Mediterraneo.

di Roberto Celante Nell’ambito della presentazione di un libro, il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato le iniziative della Global Sumud Flotilla: quella dello scorso anno e quella degli ultimi giorni, naturalmente delegittimandole ed accusando gli attivisti della ricerca “a scarso rischio” di un significativo “ritorno mediatico”. La notizia, a ben vedere, non è questa: non è un mistero la posizione della Destra su Israele e la Questione palestinese. Non è una notizia nemmeno che l’attuale Presidente del Senato insista a sostenere posizioni politiche di parte, nonostante chi eserciti il suo ruolo debba astenersi dal farlo. La notizia è un’altra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russa che parla (male) della Flotilla ci dà una notizia

Notizie correlate

Kean alla Rai: «Meno male che è arrivato il gol, vittoria che ci dà forza. La cosa importante è una sola»Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling...

In aula arriva la notizia delle dimissioni di Santanchè, parte l’applauso. E Mulè ci resta male: «Che succede?» – Il video«Che succede?» chiede Giorgio Mulè perplesso davanti all’applauso improvviso nell’aula di Montecitorio.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ignazio La Russa parla con Marotta dell'Inter dopo il caso dell'ex arbitro Gianluca Rocchi, sono sereno; Il caso del boss che parla di La Russa infiamma Milano: Ora in Antimafia; La Russa e i caduti di Salò: Tornerei a omaggiarli; Fuori i fascisti da Brera: cori e tensione alla Braidense per l'arrivo di Ignazio La Russa.

Per Ignazio La Russa non ci sarà un colpevole su Garlasco, la rivelazione sull'intuizione di SantanchèGarlasco, Ignazio La Russa: Non ci sarà un colpevole. Chiedete a Daniela Santanchè, lei sa chi è stato e perché. Le dichiarazioni ... virgilio.it

Il caso del boss che parla di La Russa infiamma Milano: «Ora in Antimafia»Il Pd e il M5S chiedono al fratello del presidente del Senato di riferire in commissione antimafia regionale dopo lo scoop di Domani sul boss che parla del politico ... editorialedomani.it

Il commento di Ignazio La Russa sul blocco della Global Sumud Flotilla è ignobile. Che la seconda carica dello stato banalizzi e prenda di mira una missione umanitaria promossa da civili, rimuovendo che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per seques - facebook.com facebook

Per la Russia, la cultura è uno strumento di guerra. L’infiltrazione attraverso media, arte e lingua – il cosiddetto soft power – fa parte della strategia militare russa ed è un’operazione molto ben organizzata e finanziata. In Europa ci sono ancora “utili idioti” che s x.com