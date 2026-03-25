In aula arriva la notizia delle dimissioni di Santanchè parte l’applauso E Mulè ci resta male | Che succede? – Il video

In aula si diffonde la notizia delle dimissioni di un parlamentare, suscitando un’ovazione tra i presenti. Un deputato si mostra sorpreso e chiede spiegazioni, mentre un collega si mostra deluso dall’inaspettato applauso. La scena si svolge nel contesto di un dibattito parlamentare, con i partecipanti che reagiscono in modo differente alla comunicazione.

«Che succede?» chiede Giorgio Mulè perplesso davanti all’applauso improvviso nell’aula di Montecitorio. Il deputato di Forza Italia in quel momento è presidente di turno alla Camera e si guarda intorno in cerca di risposte. Sono le 18.10 del 25 marzo, da pochi secondi le agenzie hanno battuto la notizia delle dimissioni da ministra del Turismo di Daniela Santanchè. Ed è proprio dando un’occhiata ai lanci delle agenzie di stampa che Mulè, già direttore di Panorama, scopre l’arcano. E un po’ ci resta male: «Credevo applaudiste me.». L’applauso continua per un minuto abbandonante, Mulè aggiunge: «L’ho capito adesso che non applaudite me, l’ho capito dalle agenzie – dice sorridendo – va bene. 🔗 Leggi su Open.online

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