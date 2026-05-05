La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e la gaffe su I Cesaroni | Dopo di noi tutti a letto!

Nella puntata de La Ruota della Fortuna, il conduttore Gerry Scotti e la presentatrice Samira Lui sono stati protagonisti di alcuni momenti divertenti, tra battute e scambi di battute. Durante la trasmissione, Scotti ha fatto una gaffe riferendosi a una scena della serie televisiva I Cesaroni, dicendo: “Dopo di noi tutti a letto!” L’episodio è andato in onda nel primo giorno della settimana, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

La Ruota della Fortuna non lascia mai il suo pubblico, anche di lunedì: una nuova puntata con i siparietti di Gerry Scotti e Samira Lui, che sanno sempre strappare qualche risata al loro affezionato pubblico. Il 4 maggio è tornata a giocare la campionessa Deborah, imprenditrice di Villafranca Piemontese, che in quattro giorni ha vinto ben 175.500 euro. Insieme a lei Erika di Sacile, biologa nutrizionista, e Riccardo di San Fermo della Battaglia, che lavora in una scuola di restauro a Milano. Gerry Scotti, la gaffe sulla seconda serata. La partita del 4 maggio inizia come sempre con il “Giramondo”: a indovinare la prima frase misteriosa è Erika, che guadagna i suoi primi 1.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la gaffe su I Cesaroni: “Dopo di noi tutti a letto!” Notizie correlate Leggi anche: La Ruota della Fortuna, tutti contro Gerry Scotti: “Vogliamo i Cesaroni!” La Ruota della Fortuna, Samira Lui prende in giro Gerry Scotti dopo la gaffe sulla canzoneLa puntata del 4 maggio de La Ruota della Fortuna ci regala, ancora una volta, momenti divertenti e scambi di battute fra Samira Lui e Gerry Scotti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Abigail Video; La ruota della fortuna: Tommaso alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Viaggio nel tempo Video; La ruota della fortuna: Jackpot: In montagna Video. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ‘dimentica’ I Cesaroni: Dopo di noi tutti a letto. E Samira Lui stravolta dalla ‘botta’ finaleNella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 4 maggio 2026 Gerry Scotti ha invitato i telespettatori ad andare a letto dopo la fine del programma ... libero.it La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa una richiesta al fidanzato, ma lui dice no (Gerry Scotti sta dalla sua parte). Non bisogna mai guardareSamira Lui si è lasciata andare a una confidenza nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 3 maggio 2026, relativa a un rifiuto del suo fidanzato ... libero.it Ruota della fortuna: per la villafranchese Deborah Adamini la corsa continua - facebook.com facebook