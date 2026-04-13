La Ruota della Fortuna tutti contro Gerry Scotti | Vogliamo i Cesaroni!

Nell’ambito televisivo italiano, si registra un malcontento tra alcuni spettatori e fan di programmi concorrenti, che chiedono a gran voce la presenza di una fiction molto popolare. La situazione riguarda la collocazione della trasmissione nella fascia serale e il confronto con altri prodotti televisivi. Nelle ultime settimane, il pubblico ha manifestato il proprio disappunto attraverso commenti e richieste sui social, evidenziando la preferenza per determinati format rispetto a quelli attualmente trasmessi.

C’è un problema in casa Mediaset e si chiama prima serata. Pier Silvio Berlusconi ha dato ampio spazio a Gerry Scotti nel corso dell’ultimo anno, ottenendo un ottimo riscontro in termini di ascolti. La Ruota della Fortuna, però, termina a un orario reputato quasi unanimemente eccessivo. Inizia alle 20:40 e, senza pubblicità, durerebbe circa 1h. Il problema, però, è che gli spot allungano il tutto di altri 20 minuti, almeno. Ciò vuol dire che la prima serata su Canale 5 ha inizio alle 22, circa. Se una certa generazione apprezza, quella più anziana, un’altra non è solita utilizzare i social per lamentarsi. Quando però si parla di Millennial, ecco che X è stato preso d’assalto con post anti Gerry Scotti.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, tutti contro Gerry Scotti: “Vogliamo i Cesaroni!” Gerry Scotti risponde ai complottisti a La Ruota della Fortuna: “Sui social se ne dicono di tutti i colori”Gerry Scotti risponde ai complottisti durante La Ruota della Fortuna: "Sui social se ne dicono di tutti i colori". La Ruota della Fortuna, l’appello contro la guerra di Gerry Scotti non è un pesce d’aprile. E nemmeno la maxi vincitaIl mese di aprile inizia con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna condotta come sempre da Gerry Scotti con l’aiuto dell’indispensabile Samira... Argomenti più discussi: La ruota della fortuna: Jackpot: in tournée Video; La Ruota della Fortuna, Samira Lui non gradisce la risposta di Gerry Scotti: Mi offendo. Ma lui si riscatta con un augurio tenerissimo; La ruota della fortuna: Round Musicale: Pregherò Video; La ruota della fortuna: Venerdì 10 aprile Video. La Ruota della Fortuna, il Var ribalta tutto: ammesso il ricorso di una concorrente - facebook.com facebook