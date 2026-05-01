Una giovane studentessa di 21 anni è stata trovata senza vita nel suo letto da parte del fidanzato. La vittima, originaria di Alessandria e iscritta all'Università di Padova, è deceduta a causa di un malore durante il sonno. L’episodio è avvenuto nella casa del ragazzo a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.

CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA) - Elena Lo Giudice, studentessa dell’Università di Padova ma originaria di Alessandria, è stata trovata morta a letto a casa del fidanzato, che abita con i genitori a Bojon di Campolongo Maggiore. Aveva 21 anni. Si chiamava Elena Lo Giudice. Ieri mattina il giovane si è avvicinato per svegliarla, ma il corpo della ragazza era senza vita: lei giaceva a letto, così come si era addormentata. Molto probabilmente era morta da ore. I medici del pronto soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco e i colleghi successivamente giunti sul posto con l’elisoccorso hanno provato per oltre un’ora a rianimarla. Tutto inutile. Non è stata neppure trasportata in ospedale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elena Lo Giudice, il fidanzato la trova morta nel letto a 21 anni: stroncata da un malore nel sonno

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